Sanità: carenza medici, emergenza anche nel Cagliaritano

La cittadina di Villa San Pietro, all'interno della città Metropolitana di Cagliari, è rimasta senza medico di base. A dare l'annuncio ed esprimere "profonda preoccupazione" per un servizio sanitario importante che viene a mancare è la sindaca del paese, Marina Madeddu, che ha pubblicato sui social un avviso ai suoi concittadini invitandoli, a presentarsi alla guardia medica non solo per le urgenze ma anche per la semplice "prescrizione di farmaci e accertamenti".

"E' una notizia che non avrei mai voluto dare, e la do con tutto il peso di una profonda preoccupazione: al medico che aveva dato disponibilità per coprire temporaneamente la nostra sede vacante non è stato conferito l'incarico perché già pensionato e quindi incompatibile - spiega - Sono giorni intensi di interlocuzioni a tutti i livelli per trovare una soluzione non facile perché alla base c'è la ben nota mancanza di medici".

Secondo la prima cittadina una soluzione "tampone" sarebbe la deroga, così come già stato concesso durante la pandemia. "E questo sto chiedendo con forza - osserva - Intanto, la direzione del Distretto Cagliari Ovest della Asl, sta cercando la disponibilità dei medici di guardia medica ad attivare un servizio dedicato. Ma al momento ancora nessuna adesione".