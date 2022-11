Paura a Tempio, incendio al sesto piano di un condominio

Attimi di paura questa mattina a Tempio Pausania per un incendio scoppiato al sesto piano di una palazzina in via Sardegna. Le fiamme non hanno causato vittime o feriti, ma hanno distrutto un appartamento.

L'arrivo dei Vigili del fuoco, accorsi sul posto con più squadre, anche dalla sede di Sassari, e intervenuti con un'autoscala e un carro aria, ha evitato che il fuoco si propagasse ad altri appartamenti. La messa in sicurezza e le operqzioni di bonifica si sono concluse a fine mattinata.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Tempio Pausania. Nessun appartamento, a parte quello danneggiato dalle fiamme, è stato evacuato.