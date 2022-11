Maltempo: pino si abbatte su linea elettrica ad Aidomaggiore

Continua la conta dei anni per il maltempo che si è abbattuto nell'Isola nel fine settimana. Un grosso pino è caduto sui fili della linea elettrica all'ingresso del comune di Aidomaggiore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta con il supporto di un'autoscala dal comando provinciale di Oristano. E' stata necessaria l'interruzione della linea elettrica da parte dell'Enel, mentre la squadra dei pompieri ha provveduto al taglio e messa in sicurezza della pianta che ostacolava l'ingresso in una strada di penetrazione agraria.

Questo è stato solo uno dei diversi interventi dei vigili del fuoco nella provincia a causa del maltempo.