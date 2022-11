Covid: nessun decesso e casi in calo in Sardegna

Nessun nuovo decesso in Sardegna dove si registrano 457 ulteriori casi confermati di positività al Covid in calo rispetto ai 536 della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2198 tamponi con un tasso di positività del 20,7% (un dato pressoché stabile). Resta invariato il numero complessivo dei ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 7 (+1), mentre i pazienti in area medica sono 87 ( -1 ). Sono 8461 i casi di isolamento domiciliare (+403).