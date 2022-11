Gdf: visita a Cagliari del Comandante Interregionale

Il Comandante Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, ha fatto visita al Comando regionale Sardegna. L'Alto ufficiale è stato accolto nella Caserma "Fin. M.A.V.M. E. Satta" di Cagliari con gli onori di rito dal Comandante regionale, Generale di Brigata Claudio Bolognese, dai Comandanti Provinciali, da una rappresentanza del personale in servizio e dell'Associazione nazionale Finanzieri, nonché dai delegati dell'organo di base della rappresentanza militare. Il Comandante ha espresso la propria soddisfazione "per l'impegno profuso nello svolgimento della quotidiana attività a tutela della legalità ed a presidio degli interessi economico-finanziari del Paese".

Il Generale De Gennaro, prossimo all'assunzione dell'incarico di Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, ha ribadito come "l'azione del Corpo sia fondamentale per accrescere la giustizia e l'equità sociale, a salvaguardia dei cittadini onesti, dell'economia legale ed anche degli strati più deboli della collettività".