Covid: 2 decessi ma calano casi e ricoveri in Sardegna

Altri due decessi per Covid in Sardegna dove prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore si registrano 536 casi confermati di positività rispetto ai 695 della rilevazione precedente. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2590 tamponi con un tasso di positività che passa dal 22,1% al 20,6%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano a quota 6 mentre quelli in area medica scendono a 88 (-5). Continua invece a crescere il numero delle quarantene: 8058 sono i casi di isolamento domiciliare (+137).

I due morti sono una donna di 77 anni e un uomo di 82, residenti nella provincia di Sassari.