Fipe Confcommercio: Frongia nuovo presidente regionale

Emanuele Frongia, già presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna è stato eletto a capo della federazione regionale. "Un grande traguardo per l'Isola che in maniera formale non ha mai avuto una dirigenza regionale, le nostre prime azioni sono per chi ha attraversato la pandemia, il dramma dell'occupazione e l'aumento dei consumi", ha detto il nuovo presidente.

Il direttivo, composto dal vicepresidente Alberto Fois del nord Sardegna, dal consigliere Silverio Canu di Nuoro-Ogliastra e dal consigliere Guido Sangaino di Oristano, rimarrà in carica per cinque anni.

Parola d'ordine per il nuovo organismo, è il sostegno all'intera categoria che ora vive momenti drammatici. "Con la nostra struttura che si è costituita in maniera formale possiamo costruire insieme un futuro migliore per il turismo e quindi i pubblici esercizi - ha aggiunto il neopresidente Frongia - siamo gli interpreti di ciò che accade quotidianamente nell'Isola, i primi che accolgono i turisti che arrivano in Sardegna attraverso i nostri esercizi commerciali che portano avanti anche socialità".

Il mondo della Fipe oggi conta 11mila attività con 22mila lavoratori.

"La collaborazione con altre realtà associative e non sarà fondamentale - precisa Frongia - vogliamo ad esempio essere parte della filiera agricola perché i prodotti dei nostri agricol-tori finiscono nelle nostre tavole, è necessario quindi lavorare anche con la compartecipazione di altre forze economiche".