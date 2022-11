Dinamo: Bucchi, continuare sui progressi visti con Bologna

È una Dinamo Banco di Sardegna tutt'altro che abbattuta quella che domenica pomeriggio, alle 18:30, giocherà sul campo di Trieste per la sesta giornata di campionato.

Le due sconfitte consecutive, patite domenica scorsa contro Bologna e poi martedì in Champions League a Digione, hanno lasciato l'amaro in bocca ai sassaresi ma anche una grande voglia di riscatto. "Stiamo lavorando duramente, abbiamo perso, dobbiamo migliorare degli aspetti, ma sono convinto che possiamo vincere, il clima migliora con le vittorie, quelle contano, io cerco di dare il massimo sempre e di ritrovare lo smalto migliore, credo nei miei compagni e in quello che stiamo facendo", ha dichiarato il play sloveno Aleksej Nikolic nella conferenza stampa di presentazione della sfida.

Al suo fianco coach Piero Bucchi, che vede una Dinamo in crescendo, nonostante le sconfitte: "dobbiamo continuare sui progressi che ho visto contro Bologna e Dijon, non è bastato per vincere, ma sono convinto della bontà del nostro lavoro. Trieste è una squadra che arriva dal successo con Napoli, sicuramente hanno trovato una quadra in questo momento. Noi abbiamo bisogno dell'apporto di tutti e di vincere, che è la cosa che ci serve per svoltare anche dal punto di vista mentale", conclude Bucchi.