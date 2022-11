Covid: contagi in calo ma altri sei morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 NOV - Sei vittime ma contagi Covid in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 695 ulteriori casi positivi (- 361), di cui 628 diagnosticati con test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.132 tamponi per un tasso di positività del 22,1%.

Stabile sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6, che quello dei ricoverati in area medica, in tutto 93.

Le persone in isolamento domiciliare sono 7.921 (+ 32).

Le vittime sono una donna di 100 anni e un uomo di 61, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 80 e 91 anni, residenti in provincia di Nuoro; una donna e un uomo di 88 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e in provincia di Sassari. (ANSA).