Capi di abbigliamento contraffatti sequestrati a Cagliari

I funzionari dell'Ufficio delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) e i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato in aeroporto a Cagliari 23 capi di abbigliamento contraffatto, tra scarpe, tute da ginnastica, borsette, maglie, orologi, che riportavano una falsa etichetta di noti marchi sportivi e di lusso.

La viaggiatrice, proveniente dal Senegal, è stata denunciata per aver introdotto nel territorio dello Stato, merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.

Tutti i prodotti sequestrati, dopo la perizia tecnica effettuata dai vari titolari dei marchi, sono risultati abilmente contraffatti in quanto copia fedele di modelli presenti nelle collezioni ed il loro valore si sarebbe aggirato intorno a 23.000 euro.

Secondo Adm esistono "vere e proprie anonime associazioni di esperti del falso che identificano un prodotto richiesto nel mercato, contattano l'azienda produttrice, ricevono un prodotto di dimostrazione e lo duplicano a discapito del sistema produttivo. Il tutto si traduce in perdite di immagine e di fatturato nonché in mancate entrate per lo Stato essendo le società di produzione e di commercializzazione sconosciute al fisco".