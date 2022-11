Vaccini: 10% dei sardi senza neanche una dose contro Covid

E' pari al 10% della popolazione sarda la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino anti Covid (media Italia 10,4%). A questo occorre aggiungere i guarita dal virus da meno di 180 giorni, pari al 1,3%. Lo rileva la Fondazione Gimbe che, dopo la decisione del Ministero della Salute di sospendere la pubblicazione giornaliera del bollettino della pandemia, che sarà reso pubblico a cadenza settimanale, fa sapere di essere oggi "impossibilitata a garantire il monitoraggio indipendente condotto negli ultimi due anni e mezzo a beneficio della cittadinanza, delle istituzioni e degli organi di informazione che al momento prosegue esclusivamente sull'andamento della campagna vaccinale".

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 12,7% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 5%; Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 16,3% (media Italia 22,5%). Infine tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha completato il ciclo vaccinale solo il 41,7% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 4,5% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.