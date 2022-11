Teatro d'Autunno a Paulilatino, eventi sino a dicembre

Il Teatro Instabile, percorrendo la strada dell'apertura ad oltranza del Teatro Grazia Deledda di Paulilatino, avvia una nuova pagina di programmazione con la rassegna "Teatro d'Autunno". Dal 29 ottobre al 4 dicembre, 4 spettacoli i cui testi traggono ispirazione da altrettanti autori della letteratura del teatro, che non mancheranno di affascinare il pubblico di un territorio parco di proposte teatrali soprattutto in questa parte dell'anno.

Ad inaugurare la rassegna sabato 29 e domenica 30 ottobre è stato "Lo straniero" di Albert Camus per la regia di Lelio Lecis e la produzione di Akròama. A seguire, il 12 novembre, "I giganti della montagna" di Luigi Pirandello per la regia di Emanuele Morgese e la co-produzione di Teatro Instabile e TeatroZeta. Il 19 novembre sarà la volta di "Cantar l'altrove" con la prosa la poesia di Sergio Atzeni, dai testi "Versus" e "I sogni della città bianca" selezionati da Rosanna Copez. Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli alla chitarra. A conclusione della rassegna il 3 e 4 dicembre "La vedova scalza" tratto dall'omonimo testo di Salvatore Niffoi per la drammaturgia di Maria Virginia Siriu.

A confermare la stretta relazione intrecciata nell'ultimo decennio con orchestre e solisti di chiara fama, il 24 novembre si terrà il concerto "Pagine d'arpa" del musicista Davide Burani con un programma ricco che spazia da Haendel a Puccini. Nello stesso tempo, come di consuetudine, partirà a novembre la XXXVIII stagione per le scuole di ogni ordine e grado "La scuola va a teatro".

Si inizia il 4 novembre con "Cirano… di Bergerac" scritto e diretto da Aldo Sicurella per la produzione del Teatro Instabile. Sarà poi la volta della coproduzione TeatroZeta e Teatro Instabile che l'11 novembre, presenterà alle scolaresche delle superiori, "I giganti della montagna" di Luigi Pirandello per la regia di Emanuele Morgese.

Ai bambini della primaria è invece dedicata "Una storia" della compagnia livornese Pilar Ternera, scritto e diretto da Francesco Cortoni, recite il 22 e il 23 novembre. La chiusura della rassegna per il 2022prevista per il 6 e 7 dicembre è affidata alla compagnia La Botte e il Cilindro ed al suo "Chi-chi-bum!" ideato, diretto ed interpretato da Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi.