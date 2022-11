Escursionisti dispersi su monte Murone salvati dai pompieri

Due esursionisti sono stati salvati a fine mattinata dai vigili del fuoco del distaccamento di Alghero dopo essersi persi sul Monte Murone, tra Fertilia e Porto Conte. I pompieri hanno ricevuto una richiesta di soccorso intorno alle 13: i due, leggermente feriti dopo aver attraversato cespugli di rovi, sono riusciti a fornire le coordinate del punto in cui si trovavano e sono così stati raggiunti dai soccorrittori in una zona impervia. Per il recupero è stato quindi necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco.