Covid: casi sopra i mille in Sardegna e 3 decessi

Nuovo aumento dei contagi Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.056 ulteriori casi positivi (di cui 981 diagnosticati con test antigenico) contro i 342 della precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.519 tamponi per un tasso di positività che cala dal 25,1% al 23,3%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 6 (- 4), mentre i ricoverati in area medica sono 93 (+ 9). In calo i casi di isolamento domiciliare 7.889 (- 600). Tre le vittime: un uomo di 81 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 83 anni, residente nella provincia di Oristano, e un residente nella Asl di Sassari.