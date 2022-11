Calcio: il Cagliari a Bolzano a caccia della svolta

Cagliari sabato contro la sorpresa Sud Tirol per l'ennesima gara della possibile svolta. Ma Liverani deve fare i conti con le non perfette condizioni di Mancosu e Pavoletti (anche oggi hanno lavorato a parte) e con il sicuro forfait di Goldaniga. Una partita con almeno due insidie. Si parte dal momento difficile di un Cagliari, ancora alla ricerca di se stesso dopo undici partite. Per continuare poi dall'altra parte con lo stato di grazia del Sud Tirol e del suo allenatore, l'ex giocatore e tecnico rossoblù Pierpaolo Bisoli: da quando è arrivato nessuna sconfitta.

Cagliari nel limbo, a tre punti dalla zona play off, ma anche a quattro dai play out. Con il mister ancora alla ricerca della squadra e dell'assetto giusto per rimanere in corsa per la serie A. Un primo obiettivo sembra, se non svanito, almeno troppo lontano: il secondo posto per la promozione diretta è distante sette lunghezze. Per la vetta, invece, ci vogliono altri due scalini. E allora il primo traguardo da raggiungere è entrare tra le prime otto posizioni, magari con un campionato in crescendo per arrivare in forma e con le idee chiare ai match che assegneranno il terzo posto utile per la promozione diretta.

Ma i problemi da risolvere sono tanti. A cominciare dalla mediana: il cambio di play a partita in corso contro la Reggina ha confermato che i dubbi in mezzo sono ancora tanti. E per la gara di sabato sarà corsa a due, o addirittura a tre, tra Makoumbou, Viola e Rog. Con il croato magari in coabitazione con uno dei due tra il congolese e il calabrese. Davanti Liverani dovrebbe confermare Lapadula al centro dell'attacco con Luvumbo e Falco, ormai recuperato visto che ha lavorato con il gruppo tutta la settimana, ai lati. Buona la risposta del pubblico sardo: sold-out il settore ospite riservato ai tifosi rossoblù.