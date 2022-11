Quasi 23kg di marijuana in camera da letto, 30enne arrestato

Nascondeva in camera da letto circa 23 kg di marijuana, principalmente infiorescenze essiccate di cannabis conservate dentro grandi sacchi di carta e nylon e in parte già imballate all'interno di buste per sottovuoto termosaldate. Altro stupefacente era ancora in fase di preparazione. Un 30enne di Dolianova è stati arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Dolianova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un ventenne, ritenuto in affari con l'uomo, è stato invece denunciato.

All'interno dell'abitazione sono state ritrovate una bilancia professionale, un bilancino di precisione, attrezzatura varia per il confezionamento e circa 400 euro in banconote di piccolo taglio, che, secondo gli investigatori, dimostrerebbe che l'appartamento era era utilizzato, oltre allo stoccaggio e alla lavorazione della droga, anche al confezionamento per l'immissione nel mercato illegale. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato trasferito nella casa circondariale di Uta.