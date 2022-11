Incendio in villa ad Arzachena, pompieri evitano esplosione

(ANSA) - ARZACHENA, 02 NOV - I Vigili del fuoco di Arzachena hanno evitato che una villa in località Riolta saltasse per aria a causa di un incendio che ha incenirito una tettoia e interessato alcune caldaie a gas. I pompieri sono intervenuti intorno a mezzogiorno mentre le fiamme aggredivano una tettoia adiacente alla villetta e hnno messo in sicurezza diverse bombole di gpl minacciate dal fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita e le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa un'ora. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio. (ANSA).