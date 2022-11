Covid: contagi in netto calo ma altri 3 decessi in Sardegna

Frenata dei contagi Covid in Sardegna, ma nelle ultime 24 ore si registrano altri tre decessi, due donne di 83 e 94 anni residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 64 residente nella città metropolitana di Cagliari. I nuovi casi confermati sono 342 (- 348), di cui 284 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.362 tamponi. Il tasso di positività sale dal 19,4 al 25,1 per cento. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10 ( + 1), quelli in area medica 84 ( - 3). Infine, sono 8.489 i casi di isolamento domiciliare ( - 1).