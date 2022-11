Covid: raddoppio contagi in 24 ore ma zero morti in Sardegna

Torna a correre il Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, ma si azzerano i decessi. I nuovi casi confermati sono 690 (+ 346), di cui 673 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.545 tamponi. Il tasso di positività scende dal 31,2 al 19,4 per cento. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 9, e quelli in area medica, 87. Ancora in crescita i casi di isolamento domiciliare, complesivamente 8.490 (+ 232).