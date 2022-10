In moto contro un'auto, grave centauro 23enne a Serdiana

Incidente stradale all'alba sulla Statale 387, tra Dolianova e Serdiana: un giovane di 23 anni è stato trasportato al Brotzu in condizioni molto gravi in codice rosso. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, secondo i primi accertamenti dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi, il mezzo ha urtato un'auto durante una manovra di svolta o di sorpasso. Il contatto ha disarcionato il giovane che è poi caduto a terra. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con l'elisoccorso del 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Brotzu. Le verifiche sulla dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri di Dolianova.