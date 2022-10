Basket: la Dinamo si rituffa in Europa per il riscatto

La Dinamo Banco di Sardegna manda in archivio la sconfitta casalinga per 69-74 patita sabato sera contro la capolista Virtus Bologna e pensa al match di Champions League in programma martedì 1 novembre, alle 20, a Digione, in Francia.

Proprio la gara persa contro le Vu nere di coach Scariolo può essere un trampolino verso la prima vittoria in Europa per i biancoblu. Sabato sera al PalaSerradimigni si è vista una buona Dinamo, che ha dato tutto, ha condotto la partita per tutto il primo tempo, giocando un gradino sopra Bologna riuscendo a scavare un vantaggio anche di 12 punti. I sassaresi sono rimasti in corsa fino alla fine, nonostante gli ospiti dal terzo quarto si siano espressi a livelli superiori.

La squadra di Piero Bucchi ha pagato ancora una volta la forma non perfetta di giocatori chiave come il play Robinson e il lituano Bendzius, costretto, quest'ultimo, a fare gli straordinari nell'attesa che Kaspar Trier recuperi dal lungo infortunio.

Fra le notizie positive nella sconfitta contro la Virtus, ci sono le conferme dell'eccezionale stato di forma, fisica e mentale, di Diop (16 punti e 9 rimbalzi), il feeling con la squadra e con il canestro di Jones (12 punti), limitato però fai falli, e la lenta ripresa di Onuaku, devastante protagonista delle prime uscite biancoblu e poi calato improvvisamente nel rendimento. Segnali che domani a Digione dovranno diventare un fattore: la Dinamo è ferma a quota zero punti dopo due giornate e un'altra sconfitta comprometterebbe seriamente la possibilità di passare il turno.