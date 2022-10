Covid: nessun morto e meno casi ma più ricoveri in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 OTT - Nessun decesso in Sardegna dove prosegue il calo dei contagi da Covid: 316 ulteriori casi confermati di positività rispetto ai 469 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2231 tamponi con un tasso di positività che passa dal 16,9% al 14,2%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 9 (+1) e quelli in area medica a 94 (+13). Su anche le quarantene: 8015 i casi di isolamento domiciliare (+281). (ANSA).