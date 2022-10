Caldo per ponte 1 novembre poi in Sardegna arrivano piogge

L'estate "infinita" del 2002 potrebbe essere agli sgoccioli anche se il caldo anomalo resisterà per tutto il ponte dell'1 novembre sulla Sardegna.

Secondo l'ufficio meteorologico dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari), anche in questi giorni permane un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo che favorisce condizioni di generali stabilità anche se si assiste al passaggio di una perturbazione sul nord Italia che interesserà l'isola marginalmente, con nuvolosità, senza fenomeni associati, dalla serata di lunedì 31 e sino a tutto martedì..

"Un cambiamento più sostanziale è previsto dal giorno 3 novembre con una discesa di area più fredda e una moderata instabilità più spiccata nel settore occidentale della Sardegna - spiegano dall'ufficio Meteo AM - L'ingresso del maestrale dal venerdì 4, con un'intensità tra i 50 e i 60 km/h, porterà a una diminuzione delle temperature che rientreranno gradualmente poco al di sopra nelle media del periodo: circa 3 gradi in più rispetto ai 7 gradi sopra che hanno caratterizzato l'ottobrata 2022".

Il maestrale soffierà sino a sabato 5, ma già dalla serata ci sarà un peggioramento e da lunedì 7 arriverà qualche pioggia che interesserà soprattutto la parte occidentale della Sardegna.