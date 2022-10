Sardegna-Corsica, una corsa in più al giorno sino a marzo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - È stato firmato oggi il contratto di servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e la Corsica (linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio), nel periodo dall'1 novembre al 31 marzo.

La procedura aperta dall'Assessorato regionale dei Trasporti per l'affidamento in concessione del servizio è stata aggiudicata alla compagnia Moby.

Il nuovo contratto è migliorativo perché prevede quattro coppie di corse al giorno rispetto alle tre del precedente, e ha una durata di 15 mesi, cinque mesi (da novembre a marzo) per ciascuno dei tre anni di affidamento.

La Regione potrà esercitare l'opzione per ulteriori tre anni.

A causa dei lavori in corso nel porto di Santa Teresa, però, dall'1 novembre al 15 dicembre 2022, il servizio di collegamento marittimo in continuità territoriale con la Corsica verrà eccezionalmente effettuato dal porto di Palau.

Per il periodo dall'1 aprile al 31 ottobre 2023, invece, sempre per la linea Santa Teresa-Bonifacio, il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse - con obblighi di servizio pubblico 'orizzontali', quindi senza esclusiva e senza compensazione - scadrà il 2 novembre prossimo. (ANSA).