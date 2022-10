Incendiò auto di maresciallo Cc, giovane Girasole denunciato

Un giovane di Girasole, in Ogliastra, è stato denunciato per danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto di congegni incendiari. E' accusato di aver incendiato, lo scorso 11 agosto, in paese, l'auto di un maresciallo dei carabinieri in servizio nella Compagnia di Lanusei. Dopo mesi di indagini i militari dell'aliquota Operativa di Lanusei, insieme al personale dello Squadrone di Abbasanta e della stazione di Tortoli, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale disposto dalla Procura di Lanusei durante il quale è stato sequestrato del materiale compatibile con l'abbigliamento utilizzato la notte dell'attentato, nonché supporti informatici.