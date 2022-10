Carabinieri: calendario storico 2023 nel segno dell'ambiente

È la tutela dell'ambiente il tema scelto quest'anno per il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri presentato anche nelle sedi isolane dei comandi provinciali. La tiratura è di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue: insieme a inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo c'è anche il sardo. Il progetto porta la firma dell'agenzia Armando Testa.

Ciascuna delle tavole artistiche racconta i temi legati al quotidiano lavoro dei militari. Sono tappe di un percorso che parlano dell'azione dei Carabinieri a difesa dell'ambiente e del territorio. Le immagini sono accompagnate da 12 storie di impegno green firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Per la prima volta nella storia, il calendario è anche interattivo grazie alla possibilità di consultazione digitale. A completare il progetto la copertina che diventa un NFT, contemporanea opera di cryptoarte hi-tech disponibile in 10 esemplari autenticati, che saranno poi venduti in coppia con una stampa speciale della copertina in edizione limitata. Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

Iniziata nel 1928, la pubblicazione del calendario è giunta alla sua 90esima edizione. Pubblicata anche l'edizione 2023 dell'Agenda. Anche in questo caso, la protagonista è la natura. Altre due opere completano l'offerta editoriale : il calendario da tavolo, dedicato al tema "Borghi più Belli d'Italia" (il ricavato della vendita è devoluto all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri) e il planning da tavolo, anche questo dedicato all'ambiente (il ricavato all'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano).