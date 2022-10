Azienda e Vigili del fuoco insieme per donare il sangue

(ANSA) - SASSARI, 28 OTT - Per sensibilizzare non solo la popolazione ma anche istituzioni, enti e forze dell'ordine sul problema della carenza del sangue e l'importanza della donazione, l'Aou di Sassari ha organizzato una serie di incontri per informare e formare.

I Vigili del fuoco di Sassari hanno accolto la proposta del Centro trasfusionale e hanno partecipato con grande interesse alle quattro giornate di sensibilizzazione alla donazione del sangue che si sono tenute dal 24 al 27 ottobre al Comando di Piazza Conte di Moriana.

Gli incontri sono stati curati da Viviana Cotza, dirigente medico del servizio trasfusionale e presidente dell'Associazione donatori di midollo osseo (Admo), e da Pietro Manca, direttore del Servizio di immunoematologia e Medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Sassari.

I Vigili del fuoco hanno mostrato particolare interesse attraverso le diverse domande che hanno rivolto al direttore del centro trasfusionale. Sono emersi diversi aspetti interessanti come, per esempio, che possono donare anche i fabici. Anche chi ha un tatuaggio può donare sangue, ma solo se sono trascorsi quattro mesi dal giorno in cui è stato eseguito. "Mi rivolgo a voi che da sempre siete vicini alla popolazione e conoscete bene il problema di cui vi sto parlando perché spesso siete voi che portate i pazienti politraumatizzati in Pronto soccorso. So che diversi di voi sono già dei donatori, vi aspetto allora numerosi per la raccolta", ha detto loro Manca.

Il prossimo appuntamento con i Vigili del fuoco sarà fissato a breve per la raccolta sangue, che sarà organizzato dal centro trasfusionale in collaborazione con l'Avis comunale e provinciale. (ANSA).