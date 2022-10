Accordo Banco Sardegna-tabaccai per Pos e Cash Service

Il Banco di Sardegna (Gruppo Bper) e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT), aderente a Confcommercio, hanno firmato un'offerta commerciale che consentirà agli associati F.I.T. di usufruire agevolmente di servizi e prodotti bancari a condizioni favorevoli. In particolare, l'offerta consentirà ai tabaccai di ottenere agevolazioni su prestiti aziendali, finanziamenti chirografari e aperture di credito in conto corrente, oltre a disporre adeguatamente di soluzioni per gestire al meglio le esigenze transazionali e fruire dei servizi Pos e di Cash Service per la gestione dei movimenti di contante.

L'intesa è stata firmata nei giorni scorsi a Sassari da Giuseppe Cuccurese, Direttore generale del Banco di Sardegna e da Mario Antonelli, Presidente nazionale FIT, alla presenza di Massimo Farris, delegato regionale della Federazione. L'iniziativa è frutto della collaborazione proattiva tra due realtà, il Banco e la FIT, caratterizzate da una presenza capillare nei territori in cui operano e dalla volontà comune di poter offrire un'ampia gamma di soluzioni dedicate agli operatori e agli utenti del settore.