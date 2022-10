Sequestrata discarica abusiva a Olbia, Gdf denuncia 60enne

La Guardia di finanza del Gruppo di Olbia ha sequestrato una discarica abusiva creata su un terreno agricolo privato di oltre 1.000 metri quadrati, lungo la strada statale 73, tra Olbia e Cugnana e denunciato il responsabile, un sessantenne di origini emiliane, residente ad Olbia, che ha in affitto quell'area. L'uomo dovrà rispondere del reato di gestione di rifiuti non autorizzati. Sul terreno trasformato in discarica a cielo aperto i militari della Fiamme gialle hanno trovato un'ingente quantità di rifiuti di ogni genere comprese autovetture ed autocarri dismessi, insieme a materiale plastico, ferroso e chimico altamente inquinante come vernici, parti meccaniche e rifiuti ferrosi.