Scontro tra auto e moto nel Nuorese, muore centauro 18enne

E' un 34enne e non un 18enne, come appreso in un primo momento, il centauro morto questa mattina intorno a mezzogiorno sulla statale 129 bis, tra Suni e Sindia, in seguito a uno scontro frontale con un fuoristrada. Si tratta di Luigi Pinna, di Ardauli, deceduto sul colpo nello schianto con la vettura, i cui passeggeri sono rimasti lievemente feriti.

I carabinieri della Compagnia di Macomer, guidati dal comandante Giuseppe Castrucci, stanno effettuando i rilievi per accertare la dinamica esatta dell'incidente ed eventuali responsabilità: non è escluso che alla base dell'imapatto ci sia stato un sorpasso azzardato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Macomer per la rimozione dei due mezzi.