Musica: al Massimo di Cagliari concerti per i più piccoli

Il jazz, ma anche la musica classica, tradizionale, contemporanea, calata nel mondo dell'infanzia. Per educare i bambini alla musicalità, a riconoscere i suoni, sin dai primi mesi di vita. Il Teatro Massimo di Cagliari accoglie la prima edizione di "La musica che gira in tondo", rassegna dedicata alla fascia 0-3 anni, inserita all'interno di Jazzin' Family, progetto artistico musicale diretto dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo.

"La musica che gira in tondo" è frutto della collaborazione tra l'associazione Contattosonoro e l'etichetta S'ardmusic. Il titolo è un gioco di parole che rimanda a Fossati ma anche alla dimensione ludica del girotondo come anche alla disposizione dello spazio allestito per i concerti. Niente palco né platea, per consentire la massima capacità di ascolto della musica in piena libertà di movimento e interazione, sia da parte dei bimbi che dei loro genitori. Il pubblico si immerge in un racconto sonoro in una dimensione esperienziale ed emozionale.

In programma quattro concerti, la domenica mattina alle 11, tra ottobre e novembre, per quattro ensemble di quattro stili differenti. Il 30 ottobre è in scena il Quartetto Interzone, musica contemporanea. Il 6 novembre jazz con il Trio Aranzolu, il 13 novembre Matteo Leone in trio, per un concerto dedicato alla musica tradizionale, il 27 novembre note classiche con il Quartetto Fauves.