Manca (M5s), crolli e cedimenti in case popolari Sassari

Cedimenti strutturali nelle case popolari di Area in via Monteverde a Sassari. Li ha denunciati al Prefetto e al Questore la consigliera regionale del M5s Desiré Manca. "Essendo venuta a conoscenza della grave situazione di pericolo - fa sapere l'esponente dell'opposizione - ho chiesto un intervento immediato affinché venga risanato e ripristinato lo stato dei luoghi con urgenza". "I pilastri che sorreggono il palazzo - spiega - si presentano privi di intonaco in diversi punti, in cui l'armatura in ferro, completamente arrugginita, risulta scoperta e a vista.

Mentre il calcestruzzo dei cornicioni, deteriorato dal tempo e dagli agenti atmosferici, ha iniziato a crollare a pezzi, rendendo pericolosissimo l'attraversamento pedonale del perimetro dello stabile". "Gli assegnatari delle case temono per la propria incolumità - avverta Manca - non potendo verificare direttamente quale sia il grado di rischio alla luce dei numerosi cedimenti che presenta lo stabile".

Da qui la richiesta di un'intervento da parte dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area) per i necessari lavori di manutenzione ed eventualmente, se dovesse essere necessario, le opere strutturali per la messa in sicurezza."Area - ricorda la consiglierea pentastellata - oltre a costituire lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti con minor reddito, ha tra i suoi doveri quello di garantire che gli alloggi rispettino determinati requisiti di sicurezza e di decoro. Non è ammissibile che la manutenzione delle case venga trascurata rendendo perfino impossibile l'accesso alle persone disabili che vi abitano".