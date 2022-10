Vaccini: chiude hub Iglesias e apre a Domusnovas

Considerata la necessità di restituire al Comune di Iglesias i locali della Palestra di via Enrico Toti, che a partire dalL'1 maggio 2021 avevano ospitato l'Hub vaccinale, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi tecnici nel Comune di Iglesias, in strutture sia pubbliche che private nel tentativo di trovare un altro centro idoneo. Le ricerche hanno però dato esito negativo in termini di requisiti richiesti per ospitare una simile attività.

La Asl ha pertanto stabilito di spostare il Punto di Vaccinazione a Domusnovas, grazie alla proposta del sindaco che ha reso disponibile parte di una struttura socio sanitaria, ritenuta idonea. Si tratta di parte del piano terra della "Residenza del Parco", in Via Firenze 15, completamente indipendente dal resto dell'edificio e che consente di poter vaccinare un massimo di 400 persone al giorno, numero sufficiente per soddisfare le attuali richieste. Il nuovo centro vaccinale avvierà l'attività domenica 30 ottobre 2022 e sarà operativo tutte le domeniche ferma restando la possibilità di un'ulteriore apertura settimanale qualora le richieste lo rendessero necessario.

La Asl ringrazia "le amministrazioni comunali di Iglesias (per la collaborazione mostrata durante il periodo di massimo impegno vaccinale) e di Domusnovas per l'attuale disponibilità della struttura che consentirà insieme al Centro di vaccinazione territoriale di Carbonia (nella Grande Miniera di Serbariu) di gestire al meglio le vaccinazioni durante i prossimi mesi".