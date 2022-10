Spiagge sarde depredate: 50kg sabbia e ciottoli in valigie

Proseguono anche nei mesi di spalla per il turismo in Sardegna le ruberie di sabbia e ciottoli dalle spiagge isolane. Dal 15 settembre al 15 ottobre i funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli (Adm) insieme ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero e in collaborazione con il personale della Sogeaal Security dell'aeroporto di Alghero hanno recuperato 19 chili di sabbia, 23 kg di ciottoli e 7 kg di conchiglie, occultati nei bagagli dei passeggeri in partenza dallo scalo catalano.

I passeggeri fermati con il "bottino" sono di varie nazionalità: ungherese, ceca, austriaca, francese, spagnola e italiana. Il materiale, illecitamente prelevato dalle spiagge del nord Sardegna, è stato sequestrato e sono state applicate sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3000 euro, previste dalla Legge regionale n. 16/2017.

"Nonostante i serrati controlli e le campagne informative di sensibilizzazione, volte ad evitare il depauperamento dei lidi del mare, continua il malcostume di alcuni turisti, di portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e ciottoli", fanno sapere dall'Agenzia Accise Dogane e Monopoli.