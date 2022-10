Sfreccia 150km orari e sperona auto carabinieri, arrestato

E' stato intercettato sulla Statale 197 tra Barumini e Sanluri mentre a bordo di una Ford Focus sfrecciava a 150 km orari. Non solo non si è fermato al posto di blocco dei Carabinieri di Lunamatrona, ma dopo l'inseguimento ha speronato l'auto di servizio per sfuggire ai militari della Compagnia di Sanluri che però lo hanno fermato.

Un 31enne di Samassi, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, porto e detenzione di arma clandestina e munizionamento, oltre che per danneggiamento aggravato dell'automobile dei Carabinieri. Poco prima di essere bloccato, infatti, il 31enne ha lanciato dal finestrino dell'auto un fucile semiautomatico, calibro 12, con matricola abrasa, che è stato ritrovato immediatamente, mentre all'interno del veicolo sono state rinvenute 9 cartucce a palla e pallettoni.

L'arma e le munizioni sono stati sequestrati. I militari, inoltre, hanno scoperto che l'auto utilizzata dall'uomo era sprovvista di copertura assicurativa e quindi è stata sequestrata. Inoltre il 31enne era privo di patente di guida. I carabinieri a bordo dell'auto speronata hanno riportato fortunatamente solo lieve feriti, mentre l'uomo, dopo le operazioni di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità Giudiziaria.