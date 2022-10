John Axelrod sul podio per dirigere il Requiem di Verdi

Con una monumentale pagina verdiana prosegue la stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari. La Messa da Requiem, sontuosa composizione sacra dedicata a Alessandro Manzoni, sarà eseguita venerdì 28 ottobre alle 20.30 e sabato 29 alle 19. Il tredicesimo appuntamento in cartellone segna il ritorno a Cagliari, a 12 anni dall'ultima esibizione, dell' apprezzato e carismatico direttore americano John Axelrod. Guiderà l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico in una delle pagine sacre più celebri e popolari della storia della musica. Nei ruoli solistici si esibiscono il soprano Tiziana Caruso, il mezzosoprano Anastasia Boldyreva, il tenore Davide Giusti, il basso Rafał Siwek. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

L'ultima esecuzione a Cagliari del capolavoro di Giuseppe Verdi risale al 18-19 gennaio 2013. La Messa da Requiem venne eseguita per la prima volta il 22 maggio 1874 nella Basilica di San Marco a Milano, in occasione del primo anniversario della morte di Manzoni e vede l'autore stesso nelle vesti di direttore ed un quartetto vocale formato da Teresa Stolz (soprano), Maria Waldmann (mezzosoprano), Giuseppe Capponi (tenore) e Ormondo Maini (basso). Con un repertorio estremamente vasto, programmi innovativi e un carismatico stile direttoriale, John Axelrod continua a imporsi sempre più come uno dei direttori più interessanti del panorama odierno sinfonico e operistico. Nel 2019 è stato nominato Direttore Ospite Principale della Kyoto Symphony, consolidando così il suo profilo internazionale. Sin dal 1996, ha diretto oltre 176 orchestre nel mondo, 33 titoli d'opera e 60 prime assolute. Incide regolarmente sia il repertorio di tradizione che quello contemporaneo per le etichette Sony Classical, Warner Classics, Ondine, Universal, Naïve e Nimbus. Appassionato sostenitore delle nuove generazioni, collabora con diverse orchestre giovanili professionali; dal 2013, è fondatore dell'Associazione CultureALL che sostiene giovani musicisti e favorisce l'accesso a eventi culturali per le persone più svantaggiate della comunità. Insegna agli studenti di tutto il mondo attraverso la sua "Conductors Masterclass Online".