Alluvione 2009, riapre ponte S.Teodoro-spiaggia Isuledda

Dal 2009 era chiuso a seguito dell'alluvione che ha colpito il nord est della Sardegna. Ora il ponte sul Rio Turrualè a San Teodoro, un'opera strategica per la viabilità tra il centro gallurese e la spiaggia di Isuledda, riapre al traffico veicolare. La nuova opera, costata in tutto 350mila euro finanziati al 65% con fondi regionali e al 35% dal bilancio comunale, sostituisce il vecchio attraversamento del 1963 che nei mesi estivi, quando la meta turistica gallurese viene presa d'assalto, rende difficoltoso il traffico.

Si chiude così un iter burocratico avviato nel 2017 con l'inserimento dell'opera nel quadro di programmazione strategica della Regione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico post alluvione. Il Comune di San Teodoro realizzerà ora una pista ciclabile che affiancherà che valorizzerà ulteriormente quel tratto di costa. Presenti all'inaugurazione la sindaca Rita Deretta, gli assessori dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, della Programmazione, Giuseppe Fasolino, e degli Enti Locali, Quirico Sanna.

"Abbiamo realizzato l'opera nel giro di quattro mesi benché l'iter sia partito nel 2017 e siamo molto soddisfatti per il traguardo raggiunto - ha detto la sindaca Deretta - Per San Teodoro il ponte sul Rio Turrualè, è un'opera importantissima, che vede nei mesi estivi il passaggio di una media di 3mila persone al giorno che transitano dal centro alla spiaggia Isuledda, una delle più pregiate e frequentate della nostra costa. Nella zona sono presenti inoltre tante strutture alberghiere e residenziali di pregio per cui il ponte è un'infrastruttura fondamentale - ha aggiunto - Per valorizzare ancora di più il litorale stiamo investendo su una pista ciclabile che fiancheggia il ponte e che prevede una spesa di 400mila euro da realizzare a breve".

"Oggi tagliamo il nastro di un'opera importantissima non solo in termini turistici ma anche e soprattutto per la messa in sicurezza dei territori e per la viabilità, dato che mette in connessione diverse zone importanti di San Teodoro", ha spiegato l'assessore Salaris. "Si tratta di una piccola grande opera importante dal punto di vista economico e sociale che era fondamentale fare in tempi veloci", ha aggiunto il collega Fasolino. Di opera "necessaria per il territorio" ha parlato anche l' assessore Quirico Sanna.