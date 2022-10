"Mondo Eco", festival sostenibilità sociale e culturale

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Il Crogiuolo vara la terza edizione del festival di letteratura "Mondo Eco". Tredici giornate, dal 28 ottobre al 10 dicembre, dedicate alla sostenibilità ecologica, sociale e culturale.

Organizzato con la direzione artistica di Rita Atzeri, si svolgerà a Cagliari fra il Lazzaretto di Sant'Elia, Casa Saddi, a Pirri, Fondazione Siotto.

Un cartellone di incontri con autori come tra gli altri, Cathy La Torre, Franco Buffoni, Pino Roveredo, Luca Mercalli, Paola Musa, Laura Cappon e Gianluca Costantini, Fiamma Satta, Cristian Mannu, Letizia Palmisano. Arricchiscono il festival mostre, spettacoli, laboratori, attività di animazione e sensibilizzazione alla lettura, azioni di "guerrilla marketing" a sostegno dell'ambiente, visite guidate.

Cinque i panel tematici su temi dell' ambiente, con un accento sulla transizione ecologica, disabilità, fisica e mentale, "Arte al giorno d'oggi"; lavoro e modernità con un focus su telelavoro e smartworking; politica, dedicato alla storia del Partito Comunista.

Il festival coinvolge scuole e biblioteche e si avvale della collaborazioni con enti, istituzioni, associazioni, festival letterari. "Necessità. Credo che questa possa essere la nostra parola chiave - spiega Rita Atzeri - sempre più abbiamo la sensazione del troppo pieno, del bombardamento di parole, informazioni, notizie, eventi imperdibili, occasioni da non perdere, commemorazioni doverose. Credo che i temi che porta in sé il festival possano contribuire a definire cosa ci è necessario. A ridefinire le priorità. E una delle necessità del nostro tempo è senz'altro quella di incontrarsi, di ritrovare un tempo in cui fare e sentirsi comunità".

Dedicato agli anziani ospiti della Casa di riposo Sant'Elia è l'evento del 19 novembre Symponia in pratza. Ma Mondo Eco è rivolto anche ai piccoli dai tre mesi di età, attraverso il progetto Mamma Lingua con animazioni alla lettura proposte negli asili nido di Cagliari in collaborazione col Comune e col Sistema Bibliotecario di Monte Claro. (ANSA).