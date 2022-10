Start Cup Sardegna 2022, domani la finale a Sassari

La Start Cup Sardegna 2022 arriva al traguardo e martedì 25 ottobre, a Sassari, saranno proclamati i progetti imprenditoriali vincitori. La cerimonia inizierà alle 16.30 nell'aula magna della sede centrale dell'Università. Dieci le idee finaliste che si contenderanno il primo premio da 5mila euro e la partecipazione al Premio nazionale per l'Innovazione, competizione cui acccedono i vincitori delle varie Start Cup regionali.

I progetti in gara sono: Easycura, una app che facilita l'incontro tra domanda e offerta di assistenza sanitaria e parasanitaria; Hease Life, una soluzione pensata per le Rsa e simili per garantire maggiore controllo sulla salute dei loro ospiti; I-Chicken, dispositivo tecnologico per l'allevamento di galline ovaiole con sistema Free Range; Lapper, un cronometro basato su gps creato per gli sport e le attività in cui non si possa essere distratto da un dispositivo; Maponos Music, un supporto didattico digitale per lo studio del repertorio orchestrale; My Day Pass, un marketplace per la prenotazione, da parte dei clienti esterni, di servizi ancillari di hotel e resort; Riv4U, un rivestimento microbicida, economico ed ecosotenibile, per superfici che limita la trasmissione indiretta dei patogeni; TrustFact, una innovazione tecnologica che permette di rilevare e sfatare le fake news prima che si diffondano; Vitigna, un nuovo superfood, basata sui residui della lavorazione del vino, capace di ridurre i disturbi gastrointestinali; Worldy, una community di informazione generalista e orizzontale dedicata principalmente a un pubblico under 30.