Gli antichi mestieri e le tradizioni in mostra a Desulo

Quattro giorni di esposizioni di prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato locale ma anche proposte e rivisitazioni delle tradizioni e della cultura del territorio. Ritorna a Desulo la manifestazione "La Montagna Produce", giunta alla sua alla 31/a edizione. Dal 29 ottobre all'1 novembre Ovolaccio, Asuai e Issiria, quartieri del centro storico del paese della Barbagia di Belvì a 890 metri di altezza, apriranno le loro porte all'evento - inserito nel circuito Autunno in Barbagia - organizzato dal comune in collaborazione con il Centro commerciale naturale, il patrocinio del Consorzio del Bim Taloro e il supporto dell'agenzia Laore.

Ad ognuno dei tre quartieri storici è stato assegnato un tema, a partire da "Buffa&Pappa" ad Asuai in cui si proporranno degustazioni di prodotti tipici associati ai vini del Mandrolisai. "A Santiga" è invece il percorso che riporterà nel quartiere di Ovolaccio momenti di vita passata, come i ritrovi al lavatoio, la lavorazione tradizionale del pane e del formaggio, la smielatura. Si potrà anche assistere alla creazione delle candele e alla vestizione della sposa con l'abito tradizionale.

Issiria ospiterà infine "Is Pintaduras", con varie esposizioni artistiche: nell'antica chiesa di Sant'Antonio Abate verrà allestita una mostra degli abiti tradizionali di Desulo e del territorio. Alcune case storiche ospiteranno poi un concorso fotografico a premi sulla religione e le tradizioni, sull'artigianato e gli scorci e panorami desulesi. Nella chiesetta di Santa Croce si potrà inoltre ammirare una rara esposizione di antichi paramenti e oggetti sacri.

Non mancheranno i momenti dedicati al divertimento: tutti i giorni saranno proposti balli tradizionali che si snoderanno nelle vie del centro storico e momenti di animazione; il 29 ottobre alle 15 il caseggiato scolastico di via Cagliari ospiterà la rassegna dell'organetto e si alterneranno sul palco i suonatori Totore Chessa, Silvano Fadda, Peppino Bande, Paride Peddio e Carlo Boeddu, con le voci dei cantadores Carlo Crisponi e Cristian Fodde. Il 30, infine, in piazza Mulino alle 17 si esibirà il gruppo musicale Last Minut.