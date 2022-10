Fiera del turismo esperienziale, una tre giorni a Cagliari

Enogastronomia, sport, archeologia, religione e tradizioni popolari. Sono le cinque strade per promuovere la Sardegna anche nei mesi in cui non vale più l'abbinamento sole e mare che garantisce pienoni soprattutto a luglio e agosto. Le strategie della Regione partono dal Bastione di Cagliari con la prima fiera del "turismo esperienziale". Questo tipo di vacanza, che consente al visitatori di immergersi nelle abitudini e nei percorsi del luogo scelto per il viaggio, vale a livello mondiale 254 miliardi di dollari. La manifestazione in programma dal 28 al 30 ottobre si chiama Tem, Tourism experience management ed è organizzato dall'assessorato regionale del turismo insieme a Insula, la divisione agrifood e marketing territoriale del Cipnes, consorzio industriale provinciale nord est Sardegna. "Il sogno è quello di un'isola - ha detto l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa - è quello di portare vacanzieri in Sardegna dodici mesi l'anno".

Tre giorni di incontri con 40 operatori turistici di tutto il mondo, soprattutto dal nord Europa. Ma quattro arrivano dagli Stati Uniti e due dalla Cina. Le prime due giornate saranno dedicate proprio ai faccia a faccia tra tour operator e agenzie di viaggio da un lato del tavolo e 55 imprese sarde del settore ricettivo dall'altra, hotel quattro o cinque stelle. Previste anche delle aree "esperienziali" aperte al pubblico con sfilate di moda con atelier e sartorie della Sardegna, eventi tra arte e folk, presentazioni delle produzioni degli artigiani sardi. Spazio anche all'enogastronomia. Cagliari ospiterà proposte che arrivano da tutte le parti della Sardegna tra percorsi raccontati dal vivo e anche attraverso maxischermi, infopoint e tour virtuali.

"Vorrei un cambiamento epocale - ha detto Chessa - bisogna portare la Sardegna nel mondo. È un'isola che ha tanto da dare, anche oltre il mare: ci sono potenzialità inespresse, quattro mesi all'anno non ci bastano". Cagliari come porta per tutta la Sardegna: "Un progetto importante - ha detto il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu - è una grande sfida, per crescere serve anche un investimento sulle infrastrutture". Una Sardegna da far conoscere in ogni modo: previsto un tour informatico che coinvolgerà, insieme alla stampa, anche gli influencer. "I dati certificati - ha concluso Chessa - del 2022 sono superiori al 2019. Anche ottobre sarà da record".