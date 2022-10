Calcio: Cagliari ad Ascoli con la zona playoff nel mirino

Una vittoria per continuare a stare tra le prime otto. È l'obiettivo del Cagliari che va ad Ascoli per il posticipo della serie B dopo una giornata di campionato che ha fatto capire, con le sconfitte di Ternana, Bari, Parma e Reggina, quanto sarà affollata ed equilibrata la corsa per la A.

Il tecnico rossoblù Liverani non si sbilancia e parla di "ricerca della continuità", dopo il pari con il Genoa e la vittoria con il Brescia. Ma è chiaro che sotto sotto il mister spera che la trasferta nelle Marche dia chiari segnali su valore e ambizioni della sua squadra. "I nostri avversari - ha spiegato Liverani nella consueta conferenza stampa della vigilia - arrivano da una vittoria importante e hanno trovato certezze con un nuovo modulo. Sarà importante rimanere propositivi, pur mantenendo l'equilibrio. Avremo pochi spazi a disposizione, non dovremo essere frettolosi".

In difesa, Capradossi prenderà il posto dell'infortunato Goldaniga. Tentazione Rog, ma il croato potrebbe non essere ancora al 100%: tutto lascia pensare a una conferma di Deiola.

Dovrebbero partire dalla panchina, invece, sia Lapadula che Pavoletti.

"Non sono stati particolarmente fortunati sin qui ha osservato Liverani - hanno bisogno del gol come tutti gli attaccanti, sono certo che arriveranno. Non ci sono gerarchie ma scelte funzionali alla squadra, tutti possono incidere e scegliamo la formazione in base alla partita".

Probabile conferma, dunque, per il trio Falco, Luvumbo e Mancosu.

Coppa Italia utile nonostante l'eliminazione. "Sono stato orgoglioso di vedere le risposte di chi finora è stato meno impiegato, sono sicuro che avranno altre opportunità. Kourfalidis mi ha impressionato per la personalità oltre che per la prestazione, sta bene fisicamente e mentalmente, si giocherà le sue carte".