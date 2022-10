Crollo Università: rettore, psicologi per aiutare studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Un aiuto dagli psicologi per rassicurare gli studenti dopo il crollo improvviso di un'aula dell'ex facoltà di Geologia di Cagliari. Lo ha annunciato il rettore dell'Università Francesco Mola.

"Abbiamo potenziato il counseling psicologico - ha detto Mola in una videointervista pubblicata sul sito di Unica - e l'Ordine degli psicologi ci ha dato la sua disponibilità. Chiederò anche l'aiuto dei docenti di ingegneria: dovremmo costituire dei team di supporto per raccontare come accadono queste cose e come si superano e si gestiscono queste emergenze".

È un momento difficile, ha continuato Mola. "Ma non possiamo permetterci il lusso di non consentire ai nostri studenti di andare avanti. Continueremo con il nostro processo di crescita.

Ne usciremo, riporteremo entusiasmo nel nostro ateneo".