Trasporti: task force di 6 mesi contro gap rete Sardegna

Una task force a tempo per superare il gap infrastrutturale che ancora penalizza la Sardegna e, in particolare, per affrontare le gravi criticità della mobilità ferroviaria e stradale. La sua nascita è prevista dal protocollo siglato dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e dagli a.d di Anas Spa, Aldo Isi, e di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Vera Fiorani.

Il gruppo di lavoro avrà il compito, entro sei mesi, di monitorare e facilitare l'effettiva realizzazione delle opere ferroviarie e stradali già previste e finanziate, procedere con eventuali aggiornamenti progettuali e identificare ulteriori azioni da intraprendere per migliorare i collegamenti tra le diverse aree dell'Isola. Tutto nel rispetto dei criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientali fissati dal ministero nelle linee-guida recentemente adottate.

Scadenza breve per l'organismo, perché dovrà anche valutare l'eventuale utilizzo del Fsc 2021-2027 e di fondi nazionali. Come si legge nel protocollo, il gruppo sarà composto dai direttori generali, o loro delegati, rispettivamente del ministero, dell'assessorato regionale dei Trasporti e dai responsabili territoriali di Anas e Rfi. "Si affronta così in modo serio - sottolinea il ministro Giovannini - il tema del ritardo infrastrutturale di cui soffre la Sardegna. Il potenziamento della rete ferroviaria, i collegamenti con i porti e l'adeguamento della rete viaria sono elementi indispensabili per accelerare lo sviluppo dell'economia dell'Isola. Alla Sardegna va dedicata un'attenzione particolare per migliorare l'accessibilità".

Per il governatore Solinas si tratta di "un passo avanti per accelerare in maniera significativa il processo di modernizzazione infrastrutturale" e per "affrontare in maniera decisa e concreta quel gap che è causa di mancato sviluppo e, indirettamente, di esodo giovanile e spopolamento dei territori". L'ad di Anas, Isi, ha ricordato "il piano di investimenti di oltre 4 miliardi di euro per la manutenzione e potenziamento della rete di circa 3mila chilometri di strade statali".