Talent Up: aspiranti imprenditori alla Silicom Valley

Quattro settimane nella Silicon Valley. I 15 ragazzi di Talent UP che hanno superato la fase di formazione che si è svolta nei mesi scorsi in Sardegna, sono volati negli Stati Uniti e hanno cominciato in questi giorni la loro avventura americana. Li attende una full immersion nel più importante ecosistema di start up tra lezioni, incontri e eventi. Un passo importante nella strada che li porterà a realizzare e rendere concreta la loro idea imprenditoriale.

Saranno giorni intensi di attività formative e d'aula, workshop e visite a imprese leggendarie come Google, Swissnex, Block 71 per far connettere i partecipanti con l'ecosistema imprenditoriale e produttivo in modo che possano cogliere gli aspetti più innovativi. Previste altre attività come la partecipazione a eventi di networking, hackathons, pitch challenges, simulazioni e business games finalizzate allo scambio con la communitiy locale e internazionale e al consolidamento delle competenze acquisite nel corso della formazione. Seguirà poi un altra tappa di 8 settimane a Boston in cui i 15 selezionati freequenteranno alcune business school.

"Talent Up è avanguardia - afferma Maika Aversano, direttrice generale dell'Aspal - è un progetto di altissimo respiro che consente ai nostri giovani di toccare con mano le esperienze della Silicon Valley, di avere un contatto diretto con grandissimi imprenditori, di frequentare importanti business school e tornare in Sardegna ricchi di conoscenze, competenze e energie per realizzare le loro idee".