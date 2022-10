Processo Grillo: salta deposizione medici clinica Milano

Si è aperta al Tribunale di Tempio Pausania la quinta udienza del processo - a porte chiuse - per la presunta violenza sessuale di gruppo su due studentesse, che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

Oggi la corte, presieduta dal giudice Marco Contu, avrebbe dovuto sentire le deposizioni di sette testimoni citati in aula dal procuratore Gregorio Capasso, ma compariranno solo in cinque: il medico legale e la ginecologa della Clinica Mangiagalli di Milano che visitarono la ragazza italo norvegese dopo la sua denuncia ai carabinieri sono infatti assenti per legittimo impedimento.

Ci saranno quindi la psicologa della stessa clinica, i titolari del bed & breakfast di Palau dove alloggiavano le due studentesse durante la loro vacanza in Sardegna, nell'estate del 2019, quando si verificarono i fatti, e i due istruttori di kitesurf che parlarono con la 19enne il giorno dopo il presunto stupro. I medici che visitarono la ragazza una decina di giorni dopo le presunte violenze avrebbero dovuto riferire in aula sulle eventuali lesioni riscontrate sul corpo della ragazza. In tribunale non sono presenti gli imputati né le presunte vittime.