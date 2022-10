Laboratorio della droga a Telti, 6 arresti e una denuncia

Blitz dei Carabinieri di Olbia in un'azienda agricola a Telti: all'interno, i militari hanno scoperto un laboratorio per la trasformazione della cannabis e circa 900 di piante per almeno una tonnellata di mariijuana. Arrestate 6 persone e una settima denunciata. L'irruzione è avvenuta in località Andrieddu, dopo la segnalazione di movimenti sospetti in una casa rurale.

Nel capannone annesso i carabinieri hanno rinvenuto le piante appese a un sistema di fili e la strumentazione per la lavorazione e il confezionamento della marijuana. Sorprese in flagranza quattro persone che stavano lavorando lo stupefacente pronto per il successivo confezionamento. Il laboratorio era attrezzato con numerosi ventilatori ed essiccatori in funzione.

I sei arrestati - i 4 colti in flagrante, il proprietario del capannone e il figlio - sono accusati di produzione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in concorso, con l'aggravante dall'ingente quantità di sostanza sequestrata.. Oltre a loro è stata denunciata la figlia del proprietario, presente nell'area del rinvenimento. I fermati si trovano ora in custodia cautelare nel carcere di Bancali.