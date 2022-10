Covid: boom di test e contagi, ma meno quarantene

Torna ad aumentare, con l'incremento dei tamponi, il numero dei contagi Covid in Sardegna dove si registrano 1.200 casi di positività rispetto ai 325 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.357 tamponi (quasi 4mila in più in un solo giorno) con il tasso di positività che, però, resta stabile al 22%.

Due i decessi, una donna di 91 anni e un uomo di 93, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e in quella di Oristano. Resta stabile anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (5) mentre sale di 5 quello dei ricoverati in area medica, che ora sono 84. Riprendono a scendere i casi di isolamento domiciliare ( 7396, - 530).