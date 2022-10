Auto in fiamme nella notte in un terreno a Paulilatino

I vigili del fuoco di Abbasanta sono intervenuti questa notte a Paulilatino per l'incendio di un'auto a Paulilatino, in località Frumene.

La chiamata è arrivata alla centrale operativa intorno alle 21:50. La vettura si trovava in un terreno privato nei pressi del km 118 della Statale 131.

La squadra dei Vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Sul posto anche la compagnia barracellare e i Carabinieri.