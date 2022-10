Ravaglioli comandante Polizia ambientale-agroalimentare

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - Michele Ravaglioli nuovo comandante del Nipaaf (Nucleo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale), del Nucleo Cites di Cagliari. Il reparto si occupa di far rispettare la Convenzione di Washington sul commercio di specie di flora e fauna selvatiche e del Can (Centro anticrimine natura). Capitano, classe 1983, Ravaglioli è nato a Forli, è sposato e ha 2 figli. E' laureato in Scienze Forestali all'Università di Firenze. (ANSA).